Intenciones del presidente Asfura son buenas, pero se necesita tener una gerencia en Salud que resuelva: Samuel Santos

Tegucigalpa – El presidente del Colegio Médico de Honduras (CMH), Samuel Santos, sostuvo este jueves que las intenciones del presidente Nasry Asfura al frente de Salud es buena, pero que se necesita un gerente que resuelva los problemas que a diario enfrenta esa dependencia del Estado.

La designación del propio presidente Nasry Asfura al frente de la Secretaría de Salud es algo novedoso porque nunca se había visto antes en la historia de Honduras, sin embargo no todo lo novedoso necesariamente va ser bueno, dijo el representante del gremio médico.

Vemos varios aspectos, indicó donde el presidente Asfura tiene buenas intenciones y deseamos que solucione los problemas de la salud pública, sin embargo los que conocemos la complejidad de la salud se necesita tener una gerencia que sea eficiente, eficaz y que resuelva cada día los diferentes retos que tiene salud.

Agregó que no solo es pensar en el Hospital Escuela o Catarino Rivas, están los otros hospitales y los centros de salud en los lugares más remotos del país y que necesitan de un gerente que esté resolviendo sus problemas.

“Hay una necesidad de diálogo que debe de tener el gerente con los diferentes actores de los hospitales del país con el trabajo diario, por lo que se torna difícil para todos los demás que estamos por debajo de la cadena de mando entender con quién vamos a resolver los problemas cuando haya una contradicción, no podemos estar hablándole al presidente para que soluciones los problemas cuando se reporte que se arruinó una máquina, o que no hay medicamentos, requiere de la presencia de un administrador técnicamente preparado para que resuelva”, detalló.

Aseguró que no tener a alguien designado al frente de la Sesal generará un problema y sabemos que no hay una mala intención en que el presidente se haga cargo, pero hay que delegar a una persona que esté al frente de la institución.

Afirmó que el gremio médico solicitará al presidente que reconsidere y que nombre a un ministro de Salud al que el pueblo hondureño pueda hacer los reclamos.

Dijo que la organización gremial está dispuesta a colaborar con el presidente y tenemos una opinión de cuál es la forma de gobernar en Salud y las soluciones que se puedan dar a los problemas.

“Si debe de haber un diálogo, porque no puede tener una concentración de poder tan grande como lo es salud y tener que enfrentar los problemas de todo el país”, aseguró.

La oferta como país que se está dando al gremio médico no está funcionando, por lo que el presidente debe de tocar ese tema, la Ley de Contratación del Estado que también es parte de la burocracia al que se va enfrentar ya que para la compra de medicamentos se tarda hasta ocho meses para realizar la misma.

Apuntó que la recomendación del CMH es que se asigne a una persona de confianza para que tome las riendas de los hospitales a nivel nacional. IR