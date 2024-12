Intelectuales latinoamericanos piden que UE levante «bandera roja» a los autoritarismos

Madrid.– Intelectuales latinoamericanos pidieron este miércoles en Madrid que la Unión Europea (UE) «levante la bandera roja» a los autoritarismos e intervenga para frenar el retroceso de la democracia en el continente americano.

En el XXX Foro Eurolatinoamericano de Comunicación, celebrado en la Casa de América, el escritor argentino Martín Caparrós lamentó el «fracaso de las democracias» en Iberoamérica, donde «las últimas generaciones ven la democracia como el sistema en el que han vivido y que no ha logrado acabar con el hambre y darles buenas condiciones de vida».

En su opinión, «la democracia ha dejado de ser un valor y ha empezado a ser reemplazada por la eficracia, es decir, el gobierno de la eficiencia, como Bukele, que solucionó un problema que arrastraba el Salvador hace años y lo hizo de forma antidemocrática».

Al hilo de esta reflexión, el editor mexicano Ricardo Cayuela pidió que la Unión Europea sepa distinguir entre gobiernos democráticos y autoritarios y «ponga límites».

Para Cayuela, los gobiernos autoritarios son los que, «a pesar de haber llegado al poder en elecciones democráticas, después no permiten la alternancia», y mencionó a Nicaragua y Venezuela.

El escritor peruano Santiago Roncagliolo apoyó la idea de Cayuela de que es más importante «distinguir entre autoritarismos y democracias, que entre izquierdas y derechas», pero puso en duda que Europa tenga capacidad para intervenir en Latinoamérica.

En este punto, Caparrós afirmó que Europa no solo no tiene capacidad para intervenir sino que «tampoco tiene voluntad. Si no han hecho nada con el Israel, donde han pasado cosas tan graves, por qué van a hacer algo en los países latinoamericanos».

Respecto a la influencia que Europa puede tener en Latinoamérica, el escritor peruano Jorge Eduardo Benavides lamentó el apoyo que «algunos intelectuales han dado durante muchos años a autocracias como la cubana o la venezolana».

En una mesa redonda previa, el escritor mexicano Jorge Volvi argumentó que la alianza entre el neoliberalismo y las nuevas tecnologías está llevando al mundo a «una época teológica, en la que cada uno cree que la verdad es lo que él piensa».EFE/ir