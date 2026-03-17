Instituto Nacional de Migración recuerda requisitos clave para ingresar a Honduras sin contratiempos

Tegucigalpa- El Instituto Nacional de Migración emitió un recordatorio dirigido a viajeros nacionales y extranjeros sobre los requisitos indispensables para ingresar al país de forma segura y ordenada.

La institución detalló que entre los principales documentos de viaje se requiere portar pasaporte vigente con al menos tres meses de validez.

En el caso de ciudadanos de países del acuerdo CA-4, se permite el ingreso únicamente con el documento de identidad. Asimismo, los menores de edad deben presentar obligatoriamente su pasaporte.

En cuanto a los requisitos migratorios, las autoridades recalcaron la importancia de realizar el respectivo control en los puntos fronterizos y verificar previamente si la nacionalidad del viajero requiere visa consular o consultada.

En materia de salud, se exige el certificado de vacunación contra la fiebre amarilla para personas que provienen de países de Sudamérica o África, el cual debe haber sido aplicado al menos 10 días antes del viaje.

El Instituto también señaló otros requisitos como presentar el boleto de salida del país, realizar el pago de la tasa migratoria cuando corresponda y conservar los comprobantes emitidos durante el proceso.

Finalmente, recomendó a los viajeros portar siempre sus documentos físicos vigentes, verificar con anticipación los requisitos de ingreso y asegurarse de recibir el sello migratorio al momento de su llegada al territorio hondureño.LB