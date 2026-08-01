Instituto Hondureño de Ciencias de la Tierra advierte falta de planificación ante la vulnerabilidad climática

Tegucigalpa – Una reducción significativa de las lluvias y altos riesgos para sectores productivos como la agricultura prevén desde el Instituto Hondureño de Ciencias de la Tierra (IHCIT) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

El director del IHCIT, Manuel Rodríguez, explicó que los actuales patrones climáticos deben analizarse desde una perspectiva científica y no desde el alarmismo.

Durante una entrevista con Proceso Digital, Rodríguez señaló que fenómenos como El Niño forman parte de ciclos naturales, aunque ahora se ven influenciados por factores como el cambio climático y la actividad humana.

Canícula podría extenderse hasta septiembre

El especialista indicó que las proyecciones oficiales del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) apuntan a una prolongación de la temporada seca durante el próximo mes de julio.

Rodríguez explicó que Honduras atraviesa una canícula que inició a finales de este mes y que podría extenderse más allá de agosto, llegando incluso hasta septiembre, con precipitaciones menores a las esperadas.

“Lo importante es entender que va a haber menor cantidad de lluvia y empezar a tomarlo en cuenta en las planificaciones”, manifestó.

Asimismo, descartó términos utilizados popularmente como “Súper Niño”, “Niño Godzilla” u otras denominaciones similares, al señalar que no forman parte de la clasificación científica oficial.

“Tenemos que cambiar esa mentalidad, no solo estar resolviendo el problema cuando ocurre, sino empezar a planificar con la información que tenemos para que esto no vuelva a ocurrir cuando venga otro ciclo”, expresó.

Pide planificación para el corredor seco

Rodríguez explicó que las regiones con mayor vulnerabilidad se concentran principalmente en el denominado corredor seco hondureño, franja que señaló comprende el sur de Francisco Morazán, El Paraíso, norte de Choluteca, Valle y La Paz.

Según el experto, ya existen estudios que analizan escenarios climáticos a cinco y diez años para identificar las áreas que podrían enfrentar mayores dificultades y así orientar las acciones gubernamentales.

“Las amenazas siempre van a existir, siempre habrá lluvias y los ríos van a crecer, pero si no construimos en zonas de riesgo, si respetamos las áreas donde no se debe edificar, el impacto sería menor”, explicó.

Rodríguez explicó que la reducción de lluvias también puede tener efectos sobre el sistema energético nacional, debido a que una parte importante de la generación eléctrica depende de fuentes hidroeléctricas.

Según el experto, la falta de planificación podría generar problemas mayores si la disponibilidad de agua continúa disminuyendo durante los próximos ciclos climáticos.

Pozos privados sin regulación generan preocupación

Sobre la denuncia de la existencia de más de mil pozos privados perforados sin autorización estatal en la capital, Rodríguez advirtió que esta situación refleja problemas de regulación sobre los recursos hídricos.

Explicó que, aunque existe una legislación relacionada con el agua, todavía existen vacíos en los mecanismos de control.

“El problema es que no sabemos cómo se está tratando el acuífero, cuánta agua disponible tenemos y cuánto estamos extrayendo”, señaló.

El académico alertó que una explotación sin control podría provocar que en el futuro los acuíferos no logren recuperarse al mismo ritmo en que son utilizados.

Por ello, consideró necesario crear inventarios, fortalecer la regulación y generar estudios científicos que permitan tomar decisiones con información precisa.

Sequía actual es una de las más intensas en décadas

El director del Instituto Hondureño de Ciencias de la Tierra confirmó que el actual episodio de El Niño tiene una intensidad poco común y que especialistas lo comparan con eventos registrados durante los años 1985 y 1986.

Sin embargo, aclaró que esto no significa que Honduras se encamine automáticamente hacia una sequía permanente, ya que será necesario observar el comportamiento de los próximos años.

“Si el próximo año y el siguiente tenemos condiciones similares, ya deberíamos hablar de un cambio en los patrones”, explicó.

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Ante las pérdidas reportadas por productores agrícolas y ganaderos, el experto indicó que Honduras debe comenzar a implementar estrategias de adaptación para enfrentar futuros periodos secos.

A su criterio, el país debe apostar por nuevas técnicas agrícolas, cultivos más resistentes y sistemas de almacenamiento de agua.

“Tenemos un gran potencial de recurso hídrico durante las lluvias, pero esa agua pasa, genera inundaciones y deslizamientos, y no la estamos aprovechando”, manifestó.

Rodríguez recomendó impulsar proyectos de cosecha de agua, pequeños embalses y reservorios comunitarios que permitan almacenar el recurso durante la temporada lluviosa.

El académico concluyó que Honduras debe abandonar una visión reactiva frente a los fenómenos climáticos y apostar por la ciencia y la inversión en infraestructura para reducir los impactos futuros.

“La información está ahí, las alertas están dadas; ahora la responsabilidad es transformar esos estudios en políticas públicas que ayuden a las comunidades vulnerables”, concluyó. AD