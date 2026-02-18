Instituto de la Propiedad recuerda que está vigente amnistía vehicular por 90 días

Tegucigalpa – Personeros del Instituto de la Propiedad recordaron a la población que conforme al Decreto aprobado por el Congreso Nacional de Honduras y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 37,069 del viernes 13 de febrero de 2026, se concedió el beneficio de la Amnistía Vehicular por un período de tres meses contados a partir de la fecha de su publicación.

Durante este tiempo, los ciudadanos que tengan deudas del período fiscal 2025 o años anteriores, podrán pagar la Tasa Única Anual Vehicular, Tasas Registrales, Tasas Viales Municipales y demás contribuciones sin multas, incluyendo los planes de pago que se suscriban dentro del mismo período.

El beneficio aplica para todos los vehículos: carros, motocicletas y similares que se administran en el Registro de la Propiedad Vehicular, permitiendo a los propietarios ponerse al día y regularizar su situación de manera sencilla.

Actualmente, el Instituto de la Propiedad realiza los ajustes técnicos necesarios para habilitar el sistema y garantizar el acceso adecuado al beneficio, el cual estará disponible a partir de la próxima semana en las instituciones bancarias autorizadas, incluyendo sus plataformas en línea.

Es importante aclarar que el beneficio está vigente a partir del 13 de febrero de 2026, fecha en que fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta, en el caso de los ciudadanos que efectuaron su pago desde ese día incluyendo multas, estos valores se les aplicarán automáticamente como crédito en concepto de Tasa Única Anual Vehicular correspondiente al periodo 2026.

Para mayor información, los ciudadanos pueden acudir a las oficinas del Instituto de la Propiedad a nivel nacional y al Centro de Atención al Ciudadano ubicado en el Centro Cívico Gubernamental en Tegucigalpa. JS