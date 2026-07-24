Instituto de Ciencias de la Tierra de la UNAH advierte de afectación más fuerte en octubre por falta de lluvias

Tegucigalpa – El Instituto Hondureño de Ciencias de la Tierra (Ihcit) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) advirtió que a partir de octubre las afectaciones por la falta de lluvias serán más fuertes en el Corredor Seco, zona sur y la capital hondureña.

El coordinador de la unidad de meteorología de la Ihcit, Edgar Mejía, comentó que habrá una reducción entre 30 a 40 % de precipitaciones por debajo del promedio.

“Se espera que en septiembre mejore un poco las lluvias, pero en octubre el fenómeno de El Niño alcanzará una intensidad fuerte y las afectaciones pueden ser importantes”, manifestó.

Mejía comentó que si las expectativas de lluvias para septiembre no son buenas, las situaciones de disponibilidad del agua serán críticas para lo que resta de la época seca del presente e inicios del próximo año.

Añadió que la afectación por la falta de lluvias será más precaria desde noviembre hasta abril del próximo año.

El coordinador de la unidad de meteorología de la Ihcit expresó su preocupación de cómo afectará la falta de lluvias a la cosecha de postrera.

Exhortó a la población hondureña, especialmente los del Distrito Central, que cuiden cada gota de agua y evitar desperdiciar su uso.

Finamente, sugirió que las autoridades deben empezar a construir reservorios de agua y empezar a tecnificar su uso. AG