Instituciones financieras ofrecen alivio a sus clientes debido a los altos costos de los combustibles

Tegucigalpa – La continúa alza a los precios de los combustibles, tanto en el petróleo en los mercados globales como de sus derivados en el mercado hondureño, mantiene una presión en las economías nacionales y golpeando en especial a familias, emprendedores y empresas, por lo que algunas entidades financieras impulsan mecanismos de alivio directamente a sus clientes a través de beneficios asociados a su consumo.

Expertos del sector recordaron que el combustible es clave en la actividad productiva, comercial y movilidad, la cual depende del transporte terrestre, de ahí que las pequeñas acciones de los actores financieros de ayuda en el tema combustible representan un apoyo concreto para miles de personas que utilizan sus vehículos para movilizarse, tanto para trabajar, emprender o movilizarse.

El impacto de las alzas del petróleo es sentido cada vez más por miles de hondureños que ven diariamente como sus bolsillos resienten que deben destinar más recursos, no importa si son familias, transportistas, emprendedores y pequeños negocios, para movilizarse y con ello trabajar a fin de mantener firme la actividad económica que desarrollan.

Por ello toma relevancia cada vez más que distintos actores de la sociedad contribuyan a generar alivios o soluciones a la población, siendo ya el sector financiero el que ha tomado la delantera jugando un rol importante.

Ciertas instituciones financieras impulsan mecanismos que apoyan directamente a sus clientes con beneficios directos asociados al consumo de combustibles, entre estos están retornos con porcentaje por acumulación de beneficios o programas especiales mediante tarjetas de crédito.

Estás acciones representan apoyos concretos para miles de personas, emprendedores y pequeños negocios que utilizan sus unidades de transporte para trabajar o movilizarse.

Estas iniciativas de alivio muestran cómo el sector financiero puede ir más allá de los servicios tradicionales que ofrece y convertirse en un poderoso aliado para las familias y para la economía nacional en momentos como los actuales donde el costo de la vida constituye uno de los mayores retos que enfrentan.

Los expertos recuerdan que el combustible es uno de los motores sensibles de la economía, ya que impacta la logística, el comercio, los precios de productos y servicios,e incluso la capacidad de consumo de las personas.

Por ello es vital que tanto el sector público como privado impulsen los esfuerzos que ayuden a mitigar los efectos del alza a los combustibles y acompañar a la población en un contexto económico complejo.

Por ello el involucramiento de las instituciones financieras comprometidas con las necesidades de las personas ofrecen aportes valiosos para generar alivios tangibles y apoyar con el dinamismo económico de la nación. (PD).