Instituciones adeudan más de 200 millones de lempiras a Banasupro

Tegucigalpa – Más de 200 millones de lempiras le adeudan varias instituciones a la Suplidora Nacional de Productos Básicos (Banasupro), informó este sábado el subgerente de la entidad Kevin Sandoval.

Ese dinero es necesario para potenciar a la institución, afirmó el funcionario.

«Las instituciones nos deben más de 200 millones de lempiras y estamos esperando que una vez aprueben el presupuesto nos comiencen a pagar, para seguir con los convenios como con la Secretaría de Salud (Sesal) y la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol)», expresó.

Explicó que Banasupro trabaja con crédito fiscal y por ende tienen que pagarle a los proveedores que «nos tienen bloqueados, y el gerente está haciendo negociaciones para salir adelante con los compromisos y así nosotros poder seguir con el abastecimiento al 100 % a nivel nacional para la ciudadanía».

«Nosotros estamos en periodo de transición para revisar realmente la deuda de los proveedores que son como 80 millones, pero vamos a pagarles hasta el último lempira para sanear la institución», señaló el subgerente de Banasupro. (RO)