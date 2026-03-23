Instan al Estado hondureño a implementar  políticas públicas para apoyar a migrantes retornados

Tegucigalpa-El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) exhortó hoy a las autoridades hondureñas a poner en práctica políticas públicas que permitan, a las personas migrantes retornadas, ser incorporadas en los diferentes proyectos que se implementen en el país.

– El retorno y la deportación de personas migrantes hondureñas pasó de 118 diarias en el 2025 a 129 diarias en los primeros 78 días del 2026.

Honduras experimentó, en los últimos meses, un incremento significativo de personas migrantes retornadas y deportadas, principalmente de los Estados Unidos.

En el 2025, fueron retornados y deportados al país 42,928 personas migrantes hondureñas, un promedio de 118 diarias.

En los primeros 78 días del 2026, se registró alrededor de 10,071 personas migrantes hondureñas retornadas al país, un promedio aproximado de 129 diarios, el 91% procedente de los Estados Unidos, un 8% de México y otro porcentaje de Guatemala. Durante este periodo fueron retornados a Honduras 8,094 hombres, 962 mujeres , 846 niños y 169 niñas.

Elsy Reyes, coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del Conadeh, destacó la importancia que el Estado hondureño implemente políticas públicas que permitan que las personas migrantes retornadas tengan ayuda de carácter permanente y no de forma temporal.

Agregó que las personas migrantes deben ser incorporadas a los proyectos sociales que el gobierno implemente ya sea a través del bono 10,000, el acceso a una vivienda digna , a trabajo y a su incorporación en la comunidad.

Indicó que también deben ser atendidos en su salud mental ya que vienen personas con problemas muy fuertes por la separación de su familia y también por las vulneraciones a sus derechos que vivieron en los centros de detención.

En el 2025, el gobierno anterior, puso en marcha el programa “Hermano, hermana vuelve a casa” con la finalidad de mitigar los efectos adversos del retorno y coadyuvar a su proceso gradual de reintegración y que sirvió, según Reyes, para paliar las necesidades de las personas retornadas.

De alguna manera el programa dio un incentivo, sin embargo, se necesita trabajar en políticas públicas de carácter permanente porque las personas migrantes retornadas tienen múltiples necesidades y el apoyo hacia ellas debe ser sostenible en el tiempo y no solamente a través de un programa temporal, reiteró.

Recordó que, en las visitas hechas por el Conadeh, especialmente en el Centro de Atención al Migrante Retornado, se constató que, efectivamente, el bono fue recibido en su mayoría por los migrantes retornados, sin embargo, hubo casos en los que se presentaban algunas dificultades, principalmente cuanto las personas no tenían documentación que sirviera para acreditar la entrega.

Explicó que, algunas personas migrantes retornadas se quejaron porque no fueron beneficiadas con el bono, precisamente porque llegaron en vuelos comerciales y al no contar con una constancia o manifiesto extendido por las autoridades de migración no se les entregaba el bono.

Hubo una posición bastante cerrada en el tema, sin tomar en consideración que estas personas también venían retornadas, en una situación de vulnerabilidad y que también necesitaban de esa ayuda, dijo Reyes