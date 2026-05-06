Instan al Estado adoptar medidas urgentes para frenar violencia contra personas de la diversidad sexual: Conadeh

Tegucigalpa- El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), expresó hoy su preocupación por el aumento de muertes violentas de mujeres trans que, solo en lo que va del 2026, suman nueve, por lo que urgió al Estado hondureño adoptar medidas urgentes de prevención y protección encaminadas a frenar la violencia contra personas de la diversidad sexual en el país.

–Suman nueve mujeres trans asesinadas en el 2026.

El ente estatal también le exhortó a emprender investigaciones con la debida diligencia y perspectiva de género que reconozcan la identidad de las víctimas, garanticen el derecho a la verdad, para que estos crímenes no se sumen a la larga lista de impunidad en el país.

A través de un comunicado, el Conadeh hizo referencia a los dos últimos casos ocurridos el pasado fin de semana, donde Marcus Noah fue asesinada en circunstancias de extrema violencia en la ciudad de Juticalpa, Olancho; y Dayana Pavón, en Nacaome, Valle.

“Estos hechos no constituyen eventos aislados, sino que evidencian un patrón de violencia sistemática contra personas de la diversidad sexual”, agregó.

Señaló que existen patrones de impunidad por un esquema de discriminación estructural que despoja a las víctimas de su identidad y disfrute de derechos fundamentales, colocándoles en una situación de especial vulnerabilidad en materia de derechos humanos y seguridad ciudadana.

En marzo de 2021 y enero del 2026, el Estado hondureño fue condenado, primero por el caso Vicky Hernández, posteriormente por el caso de Leonela Zelaya y otra versus Honduras, en ambos casos se recuerda la obligación que tienen los Estados de garantizar el derecho a la vida y la integridad personal sin discriminación por identidad de género a través de medios eficaces de protección y, por ende, su deber de investigar graves violaciones de derechos humanos contra personas LGBTIQ+.

Comunicado No. 009/2026

La titular del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), Abg. Blanca S. Izaguirre L., en el ejercicio de su mandato convencional, constitucional y legal, con independencia funcional, técnica y de criterio, ante el alarmante escenario de violencia que enfrentan las personas de la diversidad sexual en el país, se pronuncia en los términos siguientes:

El CONADEH manifiesta su profunda preocupación y condena enérgicamente el incremento de muertes violentas contra mujeres trans en Honduras. Durante el presente año 2026, se ha registrado un total de nueve (09) muertes a nivel nacional, incluyendo dos (02) casos ocurridos durante el pasado fin de semana, donde MARCUS NOAH fue asesinada en circunstancias de extrema violencia en la ciudad de Juticalpa, departamento de Olancho; y DAYANA PAVÓN, cuyo fallecimiento se registró en Nacaome, departamento de Valle. De modo que, estos hechos no constituyen eventos aislados, sino que evidencian un patrón de violencia sistemática.

Al respecto, esta Institución Nacional de Derechos Humanos (INDH) reitera que la Corte IDH a través de los casos Vicky Hernández vs. Honduras y Leonela Zelaya y otra vs. Honduras determina la obligación que tienen los Estados de garantizar el derecho a la vida y la integridad personal sin discriminación por identidad de género a través de medios eficaces de protección, y por ende, su deber de investigar graves violaciones de derechos humanos contra personas LGBTIQ+ tiene que realizarse con criterios de debida diligencia reforzada, así como la abstención del uso indiscriminado de lenguaje estigmatizante y cualquier sesgo que desmejore su integralidad a causa de prejuicios sociales y personales de las autoridades.

Asimismo, el CONADEH toma nota que, a pesar de las garantías establecidas en la Constitución de la República y el plexo normativo internacional, aún existe una negación fáctica de derechos y de garantías constitucionales para las personas LGTBIQ+ en Honduras. Lo que deriva en patrones de impunidad por un esquema de discriminación estructural que despoja a las víctimas de su identidad y disfrute de derechos fundamentales, colocándoles en una situación de especial vulnerabilidad en materia de derechos humanos y seguridad ciudadana.

Por lo tanto, esta INDH insta al Estado de Honduras:

Adoptar medidas urgentes de prevención y protección para frenar la violencia por prejuicio y estigma contra personas LGBTIQ+; Emprender investigaciones con debida diligencia y perspectiva de género que reconozcan la identidad de las víctimas y garanticen el derecho a la verdad; Asegurar el cumplimiento de las sentencias interamericanas, especialmente en lo relativo a las medidas de no repetición para garantizar entornos seguros y acceso real a la justicia para las personas diversas.

***Tegucigalpa, M.D.C., 06 de mayo de 2026***

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