Instan a nuevas autoridades del IHTT a anular 500 concesiones otorgadas al finalizar administración Castro

Tegucigalpa – El dirigente de transporte, Jorge Lanza, instó a las nuevas autoridades del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), a eliminar concesiones otorgadas por el extitular de la institución, Rafael Barahona al término de la administración de Xiomara Castro.

Las nuevas autoridades deben hacer una revisión, indicó el empresario.

Agregó que “no es justo que personas en ciertos corredores tengan que ser afectados con un mayor número de unidades que les han asignado a personas ya saliendo las autoridades de la gestión pasada, yo pienso que el señor Barahona deberá rendir cuentas sobre esto”.

“Esto ha sido algo bastante difícil para las personas, hay lugares detenidos y los tres comisionados que asumieron el IHTT son personas que conocen bien el problema del transporte”, sostuvo.

En ese sentido, dijo que “les exigimos que pongan sus buenos oficios para investigar cómo fueron dadas estas concesiones en muchos lugares del país, no tengo el número exacto, pero serían cerca de 500”, apuntó. IR