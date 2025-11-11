Instalarán mesa de denuncias ante aumento de reportes de periodistas vulnerados

Tegucigalpa – La directora ejecutiva de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (Asopodehu), Dina Meza indicó este lunes que las denuncias de amenazas contra periodistas pasaron de tres a cinco semanales a nivel nacional.

“En la medida que se acercan las elecciones del 30 de noviembre las denuncias van en aumento, teníamos denuncias de tres personas periodistas por semana, se han aumentado a cinco”, indicó.

Para la defensora de derechos humanos la intimidación a la prensa puede aumentar a medida se acercan el día de las elecciones generales en el país, por lo que anunció la apertura de una mesa de denuncias junto con la organización Jóvenes Promotores y Defensores de los Derechos Humanos (Joprodeh).

La directora ejecutiva de @asopodehu, Dina Meza dijo que las denuncias de amenazas contra periodistas pasaron de tres a cinco semanales a nivel nacional. pic.twitter.com/lQxRIgwMCv — Proceso Digital (@ProcesoDigital) November 11, 2025

La mesa de denuncias se instalará en un hotel capitalino donde los periodistas y comunicadores pueden acudir a reportar si están sufriendo algún tipo de atropello.

Meza dijo que el acompañamiento que se brindará a los denunciantes es darle seguimiento con las acciones legales que corresponda, así como la denuncia internacional. VC