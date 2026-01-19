Instalan vallas con soldadura en los alrededores del Congreso Nacional

Tegucigalpa – La tarde de este lunes, empleados del Congreso Nacional colocaron vallas y las mismas están siendo soldadas para evitar el ingreso al Poder Legislativo.

Hasta el momento se desconoce quién dio dicha orden ya que los empleados de mantenimiento indicaron que solo están cumpliendo con su trabajo.

Según uno de los militares que se encuentra en la zona indicaron que a ellos no les han consultado nada al respecto de la colocación de las vallas y su soldadura.

Sin embargo, las Fuerzas Armadas han indicado que ellos tomarán posesión del hemiciclo a la medianoche de mañana martes 20 de enero.

Por su parte, el diputado por el Partido Liberal, Yuri Sabas, dijo que Luis Redondo sigue tomando medidas desesperadas al mandar a soldar las vallas en los alrededores del Congreso Nacional.

“La gente decidió castigarlo, no votó por él en Cortés, debe de irse tranquilo, pero está aferrado en quererse quedar, es importante que las Fuerzas Armadas hagan cumplir con el mandato de la Constitución y garantizar la alternabilidad en el poder”, apuntó.

El próximo 21 de enero, se instala la Junta Directiva provisional del nuevo Congreso Nacional, para tomar posesión en propiedad el 23.

Asimismo, instalar el 25 de enero la primera legislatura. IR