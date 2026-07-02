Instalan prelosas en puente Germania en la salida al sur de Tegucigalpa

Tegucigalpa – La Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), comunicó este jueves la instalación de prelosas en la construcción de la ampliación del puente Germania, en la salida al sur de Tegucigalpa.

La SIT indicó que realizó trabajos en horario nocturno para reducir las afectaciones al tránsito y facilitar las labores del personal en la obra.

El proyecto registra un 60 % de progreso; en las últimas horas se instalaron 14 prelosas más, llegando a los 100 metros de los 150 previstos en esta etapa; acercando la construcción a su siguiente fase.

Esta dependencia del Estado pidió a los conductores que manejen con precaución y respete a las personas que trabajan en esta obra.

Se estima que 42 mil vehículos circulan diariamente en el puente Germania, desde la zona sur hacia la capital hondureña y viceversa. AG