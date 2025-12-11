Instalaciones del Centro Logístico Electoral (CLE), continúan bajo fuerte resguardo policial

Tegucigalpa– Tras las protestas suscitadas el martes a las afueras del Centro Logístico Electoral (CLE) en las bodegas del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), se mantienen reforzadas por miembros de la Policía Nacional.

Los anillos de efectivos policiales se mantienen custodiando los portones para evitar que las personas miembros de Libertad y Refundación ingresen al centro.

Mientras la carpa de los militantes de Libre sigue apostada en las afueras, esto reclamando al CNE transparencia en el conteo de votos.

El alcalde capitalino, Jorge Aldana también se mantiene en el lugar para seguir exigiendo a las autoridades revisión de las actas.

Indicó que el coordinador de Libre ha dicho que no se cree en el sistema, pero defenderemos con estas actas el triunfo que logramos el domingo 30 de noviembre.

El edil capitalino dijo que se mantendrá en la zona ya que espera que cada voto se respete en el conteo del CNE.

El fin de semana iniciará el escrutinio especial por parte de las autoridades del ente electoral. IR