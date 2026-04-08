Inspectores de Tribunales investigará a jueza denunciada por la DLCN, ordena presidente de la CSJ

Tegucigalpa- El Poder Judicial reaccionó a la controversia generada por la liberación de un sospechoso capturado con armas de alto calibre, anunciando una investigación inmediata y medidas de supervisión a nivel nacional sobre el actuar de los servidores judiciales.

-Vocero Melvin Duarte confirma supervisión nacional y recuerda que Fiscalía puede apelar la resolución.

El vocero del Poder Judicial, Melvin Duarte, informó que, por instrucciones del presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Wagner Vallecillo, se ha ordenado a la Inspectoría General tomar nota formal de la denuncia presentada por el director de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), general Ramiro Muñoz.

Duarte explicó que se ha dispuesto una supervisión permanente en todo el país para revisar las actuaciones de jueces y demás operadores de justicia, especialmente en casos vinculados a criminalidad organizada.

“Se ha instruido de forma inmediata una investigación en este tipo de casos que son de alta gravedad”, afirmó el portavoz judicial.

El vocero también subrayó que el Ministerio Público cuenta con los mecanismos legales para impugnar la decisión judicial.

“La Fiscalía tiene abiertos los recursos de apelación que corresponden”, reiteró Duarte, al tiempo que pidió prudencia y evitar especulaciones mientras no se tengan todos los detalles del caso.

Otro de los puntos señalados por el Poder Judicial es que aún se desconoce por qué el proceso fue presentado en una localidad que no correspondería, tomando en cuenta que existen circuitos especializados para casos de criminalidad organizada.

Duarte insistió en que el caso debe ser analizado con responsabilidad y bajo el debido proceso, reiterando el compromiso del Poder Judicial de esclarecer los hechos.LB