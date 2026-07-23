Inspecciones y sanciones para contener alza en la canasta básica seguirán, advierte titular de Desarrollo Económico

Tegucigalpa – El ministro de Desarrollo Económico, Eddy Ordóñez, aseguró que las acciones de inspección y control ejecutadas por la institución han permitido contener el incremento en los precios de la canasta básica, además de proteger los derechos de los consumidores mediante devoluciones económicas y sanciones a empresas que incumplieron la normativa.

El funcionario informó que en los primeros seis meses de gestión se han logrado devoluciones superiores a los cinco millones de lempiras a favor de los consumidores, producto de denuncias presentadas ante la Secretaría.

Asimismo, señaló que se han impuesto multas por más de 18 millones de lempiras a empresas que incurrieron en prácticas como acaparamiento, irregularidades en la comercialización del gas y otras violaciones a la Ley de Protección al Consumidor.

Ordóñez explicó que la Secretaría ha realizado más de seis mil inspecciones en diferentes establecimientos del país para evitar la especulación y el acaparamiento de productos. Además, indicó que también se han sostenido reuniones con representantes del sector empresarial para mantener la estabilidad de los precios y evitar incrementos desproporcionados.

En relación con el costo de la canasta básica, detalló que el aumento registrado oscila entre 268 y 290 lempiras en los 30 productos que monitorea la institución.

Advirtió que el fenómeno de El Niño representa un nuevo desafío para la producción agrícola nacional, al generar estrés hídrico que podría afectar el abastecimiento de alimentos.

Ante este escenario, indicó que el Gobierno trabaja en la planificación de importaciones controladas para garantizar el suministro de productos esenciales.

Afirmó que la reducción reciente en los precios de los combustibles también ha contribuido a contener la presión inflacionaria, aunque reconoció que podrían registrarse nuevas variaciones en las próximas semanas.

Reiteró que la prioridad de la Secretaría será continuar con las inspecciones y las medidas regulatorias para proteger la economía de las familias hondureñas. IR