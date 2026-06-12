Inspeccionan veterinarias para investigar posibles desvíos de sustancias controladas

Tegucigalpa – Agentes de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), realizan cuatro inspecciones a veterinarias en la capital hondureña para constatar posibles desvíos de sustancias controladas, como la ketamina.

El Ministerio Público divulgó una nota de prensa sobre las inspecciones para verificar el manejo, control y almacenamiento de medicamentos sujetos a fiscalización.

Detectives de la DLCN cotejaron la documentación legal y operativa de los establecimientos, así como permisos de funcionamiento, licencias, inventarios de medicamentos controlados y demás documentación que respalda el uso y manejo de dichas sustancias.

A raíz de las inspecciones se encontraron algunas irregularidades, entre ellas, que algunas clínicas no poseen médico veterinario certificado, no llevan el debido registro de los medicamentos controlados e irregularidades en los permisos.

Las acciones fueron ejecutadas con el apoyo de personal del Colegio Médico Veterinario de Honduras y de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII). AG