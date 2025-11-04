Inspeccionan propiedad de Magdaleno Meza por posibles indicios de precursores químicos

Tegucigalpa – En el municipio de Nueva Arcadia, Copán, el Ministerio Público dirige a través de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) un allanamiento de morada e inspección en una propiedad inscrita a favor de Nery Orlando López Sanabria, conocido también como Magdaleno Meza.

Lo anterior, como parte del proceso investigativo donde se hará el levantamiento, recolección de muestras e indicios en relación a información que posiblemente en esa propiedad habrían barriles conteniendo precursores químicos y que estarían enterrados, que en su momento serían utilizados para la elaboración de drogas sintéticas entre otras.

En la diligencia que comenzó el lunes participan agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), detectives de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII), unidades de las Fuerzas Armadas, Escuadrón Antibombas y el Cuerpo de Bomberos.

Estas labores son dirigidas por la FESCCO en el marco de la presidencia de la Comisión Técnica Permanente Interinstitucional sobre Precursores Químicos y Drogas Sintéticas (CTPI-PQDS). JS