Inspeccionan muelle de cabotaje de La Ceiba por irregularidades en arrendamiento

Tegucigalpa – El Ministerio Público comunicó este jueves que se está realizando inspecciones el muelle de cabotaje de la ciudad de La Ceiba por denuncias de irregularidades en la adjudicación de contratos de arrendamiento.

La inspección es realizada por personal de la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), en coordinación con la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).

En las inspecciones participan agentes de la ATIC, un ingeniero civil de FETCCOP asignado desde San Pedro Sula y personal técnico especializado de ambas instituciones, quienes efectúan levantamientos e inspecciones para documentar elementos de interés para el expediente investigativo.

Los contratos de arrendamiento fueron otorgados por funcionarios de la alcaldía de La Ceiba a una empresa dedicada al transporte marítimo de pasajeros.

De acuerdo con la denuncia, los hechos podrían estar relacionados con la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad, desobediencia, usurpación e impedimento del ejercicio de otros derechos reconocidos en la Constitución de la República.

Las actuaciones forman parte de las diligencias iniciales encaminadas a determinar si existieron irregularidades en la suscripción y ejecución de los contratos denunciados, así como establecer las responsabilidades que correspondan conforme al resultado de las investigaciones. AG