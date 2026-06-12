Inspeccionan comunidades garífunas por posible usurpación

Tegucigalpa – El Ministerio Público comunicó este viernes que realizan inspecciones en las comunidades garífunas de Nueva Go y Laguna de Zambuco en el municipio de Esparta, departamento de Atlántida.

Miembros de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) realizan inspecciones técnicas, georreferenciación de áreas de interés y otras diligencias orientadas al fortalecimiento de la investigación en curso por un posible delito de usurpación.

Las inspecciones se efectúan en una zona de alto valor ambiental, ubicada dentro de un ecosistema de humedales reconocido internacionalmente por su importancia ecológica y biodiversidad, quien se encuentra albergada en un área de la ciudad de Tela y zonas aledañas.

La diligencia es para identificar la comisión del delito de usurpación y fortalecer la protección de los derechos territoriales de las comunidades indígenas y afrodescendientes.

Una vez concluidas las actuaciones investigativas, se elaborará el respectivo informe respectivo será remitido a la Fiscales de la Etnias, a fin de que se determinen las acciones legales correspondientes. AG