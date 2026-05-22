InsightCrime: ¿Cómo pueden los influencers facilitar el lavado de dinero de redes criminales?

(Tomado de InsightCrime) – La detención de varios influencers en Brasil evidencia cómo las redes sociales ofrecen una ventana de oportunidad para el lavado de dinero proveniente de actividades criminales.

El influencer brasileño Chrys Dias fue capturado por las autoridades el 15 de abril, en el marco de la operación “Narco Fluxo”, señalado de presuntamente formar parte de una red de lavado de dinero conectada al Primer Comando Capital (PCC), la organización criminal más grande de Brasil y una de las principales redes narcotraficantes de América Latina. La esposa de Dias, Débora Paixão, también influencer, fue detenida y puesta bajo arresto domiciliario días después.

Dias tiene más de 14 millones de seguidores en Instagram y es mánager de MC Ryan SP, uno de los cantantes de funk más escuchados de Brasil, quien también fue capturado en el marco de la operación. Además de ellos, otras 36 personas fueron capturadas en nueve estados brasileños, entre ellos São Paulo y Río de Janeiro. La red habría movido alrededor de $1.600 millones de reales (unos US$320 millones) desde 2023, según las autoridades brasileras.

Las investigaciones contra Dias se enfocaron en las rifas de apartamentos, dinero en efectivo, motos y carros de último modelo que realizaba en sus redes sociales, las cuales presuntamente formarían parte del esquema de lavado de dinero. Horas antes de su captura, había anunciado la rifa de un apartamento de $200.000 reales (unos US$40.000).

Dias no es el único influencer que ha sido acusado de lavar dinero mediante el uso de rifas. El influencer colombiano Javier Arias Castañeda, conocido como Javier Arias Stunt, fue acusado por la fiscalía de ese país por presuntamente lavar dinero proveniente del narcotráfico a través de rifas de inmuebles, motos y carros.

Mientras tanto, 64 influencers mexicanos están siendo investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México por utilizar rifas y contratos publicitarios en redes sociales para lavar dinero de redes criminales como el Cartel de Sinaloa.

Las modalidades detrás del lavado de dinero

Existen diferentes métodos a través de los cuales los influencers pueden facilitar el lavado de dinero de actividades criminales, con o sin su conocimiento.

Las rifas suelen figurar entre las principales señales de alerta en casos de posible lavado de activos. En estos esquemas, los influencers reciben grandes sumas de dinero mediante la venta de tickets o boletas para participar en las rifas, en transacciones que no siempre son reportadas a las autoridades competentes.

“Pueden decir que vendieron mil boletas, por ejemplo, cuando realmente solo les compraron 100. Las otras 900 corresponden a dinero que están lavando”, mencionó Luisa María Acosta, experta en flujos financieros y lavado de activos en Colombia. “Como no hay transparencia en torno a esto, no se sabe la cantidad exacta de boletas que se vendieron, ni cuánto costaron, ni a las personas a las que les vendieron”.

Otro método de lavado de dinero a través de rifas puede darse cuando una persona u organización vinculada a actividades criminales entrega dinero a un influencer bajo la apariencia de donaciones, y este lo devuelve mediante premios de rifas, según comentó a InSight Crime Joao Paulo Martinelli, abogado con experiencia en la prevención del blanqueo de capitales y la lucha contra la financiación del terrorismo en Brasil.

Las transacciones fragmentadas también generan alertas por lavado de dinero. Los influencers pueden recibir múltiples pagos de bajo monto por concepto de donaciones o de publicidad que, al no superar los topes establecidos por las entidades financieras, evitan que sean reportados como operaciones sospechosas. Estas transacciones incluso pueden realizarse con criptomonedas y billeteras virtuales, lo que complica aún más su trazabilidad.

Los influencers no suelen actuar solos en estas operaciones de lavado de dinero, comentó Acosta. Existen diferentes facilitadores profesionales, como abogados, contadores y notarios, que participan en el entramado para otorgar una apariencia de legalidad a las transacciones y actividades realizadas en redes sociales.

¿Qué hace a los influencers atractivos para el lavado de dinero?

El estilo de vida ostentoso de los influencers y los vacíos regulatorios en torno a esta actividad crean un ecosistema propicio para el lavado de dinero de grupos criminales.

Las grandes sumas de dinero que los influencers pueden recibir mediante donaciones, campañas publicitarias y otras fuentes han contribuido a normalizar en el imaginario colectivo una vida de opulencia. En sus redes sociales exhiben carros, viajes, mansiones, joyas, dinero en efectivo, animales exóticos e incluso lingotes de oro sin suscitar mayores preguntas en la audiencia, pues suelen asociarse con altos ingresos.

“Para la sociedad es muy normal que un influencer tenga cinco carros de alta gama, tres mansiones y se vista con ropa lujosa y joyas”, dijo Acosta. “Nadie se pregunta de dónde viene ese dinero porque socialmente es aceptable”.

A esto se suma que, si bien los influencers deben cumplir normativas generales, la mayoría de los países de América Latina no cuentan con leyes específicas que regulen este oficio o que los identifiquen como sujetos obligados de control financiero, un vacío que los grupos criminales pueden aprovechar para lavar dinero.

En países como Colombia y Brasil, la prevención del lavado de activos sigue principalmente enfocada en sectores tradicionales como el financiero, el societario, el inmobiliario y la compraventa de vehículos. Si bien grandes sumas de dinero circulan en otros sectores, como el del entretenimiento, los deportes, las artes y las redes sociales, estos son más difíciles de regular, pues la tasación de los servicios es menos objetiva.

Brasil, sin embargo, es uno de los países que más ha avanzado en la regulación de los influencers. En enero de 2026, las autoridades promulgaron una ley que regula el ejercicio de la profesión multimedia en Brasil, la cual incluye a los influencers y creadores de contenido. Además, se debate un proyecto de ley que busca reformar la actual legislación de lavado de activos para incluir a los influencers como sujetos obligados a reportar operaciones financieras sospechosas. JS