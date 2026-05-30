Inseguridad, uno de los principales obstáculos para el crecimiento económico en Honduras: CCIT

Tegucigalpa – La inseguridad, es uno de los principales obstáculos para el crecimiento económico en Honduras, alertó hoy el sector privado.

En ese orden, el vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), Enrique Jaar, señaló que la inseguridad continúa siendo uno de los principales obstáculos para el crecimiento económico de las micro, pequeñas y medianas empresas del país.

El dirigente empresarial instó al Gobierno a fortalecer las acciones para combatir este problema.

“Creemos que se están dando pasos adecuados con las reformas a la Ley contra el Delito de Extorsión, pero se requiere una mayor acción para enfrentar de una vez por todas este flagelo que afecta a los empresarios y limita la generación de empleo”, manifestó Jaar.

Sobre la posibilidad de aplicar un modelo similar al de El Salvador, el dirigente empresarial consideró que Honduras debe diseñar estrategias adaptadas a su propia realidad.

Además, advirtió que la extorsión sigue golpeando fuertemente a los pequeños negocios, provocando incluso el cierre de empresas y un aumento del desempleo.

De acuerdo a datos de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) más de 304 mil hogares hondureños son víctimas de extorsión.

La extorsión consiste en obligar con violencia o intimidación a otra persona a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o del de un tercero.

En Honduras, el rubro del transporte es uno de los más golpeados por este ilícito, no obstante los grupos extorsivos no se limitan a un solo rubro.

De acuerdo a ASJ más de 304 mil hogares son víctimas de este creciente flagelo. (RO)