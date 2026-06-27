Inseguridad alimentaria en Honduras camino a agravarse en 2026, insisten expertos

Tegucigalpa – La inseguridad alimentaria en Honduras continúa siendo una problemática crítica que afecta a millones de ciudadanos, según un estudio comparativo realizado entre 2019 y 2025 por el Observatorio de Seguridad Alimentaria.

De acuerdo con los hallazgos, los años más severos fueron 2020 y 2021, cuando más de dos millones de hondureños cayeron en condiciones de inseguridad alimentaria, principalmente a causa de la pandemia de COVID-19 y el impacto de fenómenos naturales.

Para 2025, la cifra mostró una leve mejoría al descender a 1.7 millones de personas afectadas; sin embargo, en lo que va de 2026 se ha registrado un nuevo incremento, alcanzando actualmente a 1.8 millones de compatriotas. Este repunte ocurre pese a la implementación de programas impulsados por instituciones gubernamentales, organizaciones no gubernamentales y la cooperación internacional, lo que ha generado preocupación entre especialistas.

La coordinadora del observatorio, María Luisa García, señaló que las estrategias actuales parecen ser paliativas y no estructurales, lo que impide una reducción sostenida del problema. Advirtió que, de mantenerse las condiciones actuales, la cifra podría elevarse a 2.2 millones de personas al cierre de 2026, retornando a niveles similares a los registrados durante la pandemia.

Entre los factores que agravan la situación destacan los efectos del fenómeno de El Niño, que ha provocado sequías e inundaciones, afectando la producción agrícola, especialmente de granos básicos como maíz y frijol. Asimismo, al menos 75 municipios han sido declarados en emergencia por la sequía, lo que incrementa la vulnerabilidad de las familias que dependen de la agricultura.

García enfatizó la necesidad de revisar de manera integral las políticas de seguridad alimentaria, apostando por soluciones estructurales como el fortalecimiento del sector agrícola mediante sistemas de riego, uso de semillas resilientes, mejora de infraestructura vial y generación de empleo. “Se requieren programas sostenibles que atiendan de raíz las causas de la inseguridad alimentaria”, concluyó. JS