Inseguridad “ahuyenta las inversiones nacionales e internacionales”, alerta sector privado

Tegucigalpa – La presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Anabel Gallardo, alertó hoy que la inseguridad “ahuyenta las inversiones nacionales e internacionales”.

En ese sentido, consideró necesario realizar un trabajo conjunto entre sociedad, iglesias y familias para fortalecer valores y evitar que los jóvenes se involucren en actividades delictivas, además de impulsar más oportunidades de empleo.

Asimismo, la dirigente empresarial pidió a las autoridades aplicar todo el peso de la ley para reducir los índices de criminalidad.

La representante del sector privado enfatizó que toda actividad económica en el país debe cumplir con las normas establecidas, incluyendo el pago de impuestos y la regulación correspondiente.

La directora del Cohep expresó su solidaridad con las familias afectadas por la ola de violencia que atraviesa el país y advirtió sobre el impacto que estos hechos generan en la imagen internacional de Honduras y en la inversión.

Honduras experimenta en la actualidad una creciente violencia que se manifiesta en diversas formas como feminicidios o masacres.

Sólo este mayo suman siete masacres con el saldo de 43 personas asesinadas de forma violenta en el territorio nacional. (RO)