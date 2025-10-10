Inscripción de Cálix se solucionará por la vía política, considera expresidenciable liberal

Tegucigalpa – El expresidenciable del Partido Liberal, Luis Zelaya afirmó este viernes que la inscripción de Jorge Cálix como candidato a diputado por el departamento de Olancho se solucionará por la vía política, porque por la ley ya está inhabilitado.

“La ley es clara, el artículo 115 establece que los que participaron en el proceso interno no pueden participar en las generales, por un lado y dos, de ninguna manera el abogado Jorge Cálix es vecino de Esquipulas del Norte, si él es diputado actual por Francisco Morazán, entonces por todos lados hay vicios de ilegalidad”, indicó.

(Leer) Tras decisión del TJE en torno al caso Calix, Libre busca intervención del Ministerio Público

Zelaya agregó que pese a este panorama, son acuerdos políticos que al final se van a dirimir en el Consejo Nacional Electoral (CNE), “pero sabemos que esto tiene un trasfondo estrictamente político”, señaló.

El dirigente liberal refirió que la planilla de Olancho tiene un recurso que fue admitido por la Corte Suprema de Justicia donde establece que no se pueden hacer cambios en la misma. VC