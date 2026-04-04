Inquebrantable devoción de hondureños en procesión del Santo Entierro

Tegucigalpa – Pese a condiciones climáticas adversas, miles de hondureños demostraron el Viernes Santo una inquebrantable devoción a la procesión del Santo Entierro en la capital hondureña.

– Las ciudades gemelas de Tegucigalpa y Comayagüela fueron epicentros de la devoción masiva del Viernes Santo, sin embargo, en las distintas comunidades se celebró distintos actos devocionales que también alimentan la fe católica.

Lluvia, viento y calles anegadas no fueron impedimentos para que los fieles feligreses así como turistas nacionales e internacionales asistieran a la tradicional procesión que recorre las calles de Tegucigalpa y Comayagüela.

Multitudinaria participación en el procesión del Santo Entierro pic.twitter.com/dLlSFjgHEP — Proceso Digital (@ProcesoDigital) April 4, 2026

La procesión del Santo Entierro que tuvo una multitudinaria participación en las ciudades de Tegucigalpa y Comayagüela durante la tarde y noche del Viernes Santo selló la devoción y fe del segundo día del Triduo Pascual en Honduras.

Entre el silencio y la música de la orquesta avanza la procesión del Santo Entierro pic.twitter.com/MkbNe00fQC — Proceso Digital (@ProcesoDigital) April 4, 2026

La procesión que recorrió las principales calles y avenidas de ambas ciudades en la capital del país reunió a miles de feligreses católicos y turistas religiosos que hicieron una pausa en su asueto para participar del acto devocional.

Las características andas procesionales con las diferentes imágenes no dejaron nada que desear ya que las mismas fueran decoradas con múltiples detalles que encantaron a los presentes.

Más de tres meses requirió a los Caballeros del Santo Entierro preparar las andas y prepararse para este día.

Sin incidentes que reportar la actividad religiosa nuevamente fue un éxito y selló los actos devocionales y tradicionales característicos del Viernes Santo.

Anda del Cristo Yacente una de las más veneradas en la procesión del Santo Entierro pic.twitter.com/Lf9lIk9X4O — Proceso Digital (@ProcesoDigital) April 4, 2026

Devoción

Con abrigos y paraguas, un atuendo atípico para participar en esta actividad, los feligreses y turistas se hicieron presente para acompañar a diferentes imágenes que evocan el sacrificio de Jesús en la Cruz.

Las imágenes del Cristo de la Misericordia y Cristo Yacente fueron las más veneradas por la feligresía católica.

Las imágenes de Jesús en el sepulcro así como de los apóstoles Pedro y Juan y de María Magdalena también estuvieron presentes en esta edición del Santo Entierro.

Las imágenes de los arcángeles también recorders las calles de la capital hondureña en la procesión del Santo Entierro pic.twitter.com/wTPB7nfmbH — Proceso Digital (@ProcesoDigital) April 4, 2026

Paz para Honduras

Aunque se trató de un día destinado principalmente para la reflexión, la feligresía no dejó escapar la oportunidad para pedir paz para Honduras, país que se sumerge en una ola de violencia y una crisis política.

«El Señor no se impone con la fuerza del poder, sino que redime a través de la entrega y la donación. Es esa nueva lógica, la lógica de Dios, que es más grande que la de los hombres en un mundo, desgraciadamente, en el que pareciera que las armas son la única voz posible», señaló el arzobispo de Tegucigalpa, José Vicente Nácher.

El religioso clamó por la protección de los territorios indígenas y el respeto a la dignidad de los más vulnerables, y exigió al Estado asumir su responsabilidad en la retribución de daños ocasionados a las comunidades despojadas de sus tierras.

El arzobispo pidió «perdón» por la «indiferencia» ante el sufrimiento de quienes son «manipulados» por intereses ajenos al bien común, al tiempo que hizo un llamamiento a defender los derechos humanos para establecer una sociedad «más justa».

Nácher lamentó que los pobres «son descartados de los planes de los que tienen el poder» y exhortó a que el mensaje de Jesucristo llegue «a los oídos y el corazón de los gobernantes».

Las ciudades gemelas de Tegucigalpa y Comayagüela fueron epicentros de la devoción masiva del Viernes Santo, sin embargo, en las distintas comunidades se celebró distintos actos devocionales que también alimentan la fe católica. #ProcesoDigital pic.twitter.com/xz1kFkBewJ — Proceso Digital (@ProcesoDigital) April 4, 2026

Sábado Santo

Este día se puede dividir en dos tiempos, inicialmente se destina al silencio y reflexión, por la muerte de Jesús, pero al caer la noche, previo al alba del domingo, se transforma en la Madre de todas las vigilias denominada la Vigilia Pascual.

La Iglesia invita a estar en vigilia y es la Madre de las vigilias porque se recibe con gozo la resurrección de Cristo.

La vigilia tiene cuatro partes litúrgicas: La bendición del fuego para el Cirio Pascual que simboliza a Cristo luz del mundo. Se hace una fogata y se signa el Cirio Pascual.

Postalitas de la procesión del Santo Entierro 🪦 en el centro de Tegucigalpa. #ProcesoDigital pic.twitter.com/1wDfFsP8s9 — Proceso Digital (@ProcesoDigital) April 4, 2026

El Pregón Pascual: es un cántico que canta la gloria de Dios, se puede hacer recitado o cantado.

La liturgia de la Palabra: esta cuenta con siete lecturas que corresponde al antiguo testamento narrando toda la historia de la salvación desde el Génesis, pasando por los profetas hasta llegar al anuncio del mesías.

La renovación bautismal: en este tiempo se realizan los bautismos de niños y la renovación del sacramento para los adultos. (RO)