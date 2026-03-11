Inprema pagó L.300 millones por concepto de las 60 rentas a docentes

Tegucigalpa – El miembro de la comisión interventora del Instituto de Previsión Magisterial (Inprema), Nelson Benavides, reveló este martes que se pagó en este mes más de 300 millones de lempiras por concepto de las 60 rentas.

“Ahorita que hicimos las 60 rentas, tuvimos que pagar más de 300 millones de lempiras”, dijo el interventor a periodistas.

El pago de las 60 rentas consiste en un desembolso equivalente a 60 veces el monto de la pensión mensual para los docentes amparados en la Ley de Inprema de 1980.

Benavides indicó que si las autoridades de Inprema se descuidan, el pago de las 60 rentas puede convertirse en un problema para la institución.

Aseguró que Inprema es una institución que actualmente está solvente en sus fondos, pero que no dura para siempre.

El interventor señaló que el próximo pago grande para Inprema es la revalorización programada para mayo que será más de 380 millones de lempiras.

Expuso que el problema de la pasada administración en Inprema es que las autoridades no invirtieron el dinero.

“El dinero debe invertirse en proyectos que den seguranza y que el país se desarrolle, no podemos tenerlo guardados en el banco”, exclamó.

Reflexionó que Inprema es una institución grande que debe ser manejado técnicamente y no políticamente, esto puede afectar al instituto porque una mala decisión la puede afectar. AG