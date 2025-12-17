Inprema cerrará 2025 con superávit de L 7 mil millones

Tegucigalpa – El comisionado del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema), Héctor Díaz informó que la institución cerrará el año con 7 mil millones de lempiras en superávit, ante lo que sugiere diversificar su cartera de inversiones.

“Este es el año más excepcional del Inprema, hemos superado los 6 mil millones, creo que nos vamos a acercar más a los 7 mil millones de lempira en superávit, este es un dato histórico, y la relación de disminución del déficit dilatorial está garantizada con estos números, Nunca el Inprema había tenido excedente por esta magnitud”, indicó.

En cuanto a la brecha financiera a largo plazo donde las obligaciones futuras proyectadas de un sistema, superan significativamente sus ingresos y activos esperados, Díaz dijo que con una expectativa a 50 años ronda los 30 mil millones.

“Pero si no se hacen los cambios en los próximos años, si no te permite que el Inprema diversifique su cartera, que tenga mucho más libertad en la toma de decisiones y que haya mucho más control de los maestros que son los verdaderos interesados de las decisiones del Inprema, este sistema tendría problemas después del año 2050”, advirtió. VC