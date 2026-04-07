INP y UNAH impulsan convenio para ampliar el acceso a la educación superior en el sistema penitenciario

Tegucigalpa – El Instituto Nacional Penitenciario (INP), y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), avanzan en la consolidación de un convenio interinstitucional orientado a fortalecer la formación académica y profesional tanto del personal penitenciario como de las Personas Privadas de Libertad.

El comisionado presidente de la Comisión Interventora del Sistema Penitenciario Nacional, Coronel Othoniel Gross Castillo, manifestó que esta alianza estratégica tiene como propósito ampliar el acceso a la educación superior dentro del sistema penitenciario mediante la implementación de programas académicos, certificaciones universitarias y microcredenciales en áreas clave del ámbito jurídico y social.

Entre los principales ejes del convenio destaca la formación en disciplinas como Derechos Humanos, Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, así como la posibilidad de que el personal penitenciario acceda a programas de maestría ya existentes en la UNAH, lo que fortalecería sus competencias técnicas y profesionales bajo un enfoque moderno y humanista.

Asimismo, la iniciativa contempla el desarrollo de procesos de formación continua que contribuyan a mejorar la gestión penitenciaria en áreas como administración, tratamiento y clasificación de la población privada de libertad, seguridad penitenciaria y reinserción social.

Este esfuerzo conjunto permitirá no solo elevar el nivel académico del personal del INP, sino también generar oportunidades reales de superación para las Personas Privadas de Libertad, facilitando su preparación para una efectiva reintegración en la sociedad.

El coordinador de la Maestría en Derecho Penal y Procesal, doctor Jacobo Santos, destacó que el acceso a programas universitarios para las Personas Privadas de Libertad estará sujeto al cumplimiento de los requisitos académicos establecidos, incluida la aprobación de la Prueba Hondureña Universitaria de Medición Académica (PHUMA).

Además, subrayó la importancia de esta iniciativa como un paso significativo hacia la humanización del sistema penitenciario, al promover el conocimiento como una herramienta clave para la transformación personal y social.

Por su parte, la abogada Sandra Hernández, asesora legal de la Subdirección de Gestión Penitenciaria del INP, destacó que el convenio permitirá fortalecer no solo el área jurídica, sino también el abordaje integral en aspectos psicológicos y sociales, consolidando un modelo de gestión penitenciaria más eficiente, inclusivo y orientado a los derechos humanos.

Con esta alianza, el INP y la UNAH reafirman su compromiso con la educación, la profesionalización institucional y la generación de oportunidades que contribuyan a la construcción de una sociedad más justa y segura. JS