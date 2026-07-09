INP traslada a privados de libertad de El Progreso hacia Támara y Morocelí

Tegucigalpa – Mediante resoluciones emitidas por el Instituto Nacional Penitenciario (INP) y el Poder Judicial, se procedió al traslado definitivo de 39 personas privadas de libertad del Centro Penitenciario de El Progreso, Yoro, hacia los establecimientos penitenciarios de Támara y Morocelí, El Paraíso.

La medida forma parte de las acciones orientadas a fortalecer la administración penitenciaria y mejorar las condiciones de alojamiento de la población privada de libertad, garantizando una distribución más adecuada de los internos en los distintos establecimientos del país.

De acuerdo con las disposiciones establecidas, la distribución se realizó de la siguiente manera: 24 personas privadas de libertad fueron trasladadas al Centro Penitenciario Nacional de Támara (CPNT) y 16 al Centro Penitenciario de Morocelí, en el departamento de El Paraíso.

Las autoridades penitenciarias señalaron que esta reubicación también obedece a la necesidad de salvaguardar la integridad física de los internos y reducir la situación de hacinamiento, contribuyendo así a continuar mejorando las condiciones de vida de la población penitenciaria.

El traslado se desarrolló bajo estrictos protocolos de seguridad y coordinación institucional, permitiendo que la operación se llevara a cabo de manera ordenada y conforme a las disposiciones legales y administrativas vigentes.

Asimismo, el Instituto Nacional Penitenciario destacó que todo el proceso se realizó con pleno respeto a los derechos humanos y la dignidad de las personas privadas de libertad. JS