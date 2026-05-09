INP traslada a 52 presos para reducir hacinamiento en centros penales

Tegucigalpa – El Instituto Nacional Penitenciario (INP) informó este sábado sobre el traslado de 52 personas privadas de libertad como parte de las acciones orientadas a disminuir el hacinamiento en los centros penitenciarios del país.

De acuerdo con un comunicado, los internos fueron movilizados desde el Centro Penitenciario de El Progreso, en el departamento de Yoro. La institución detalló que 51 de los trasladados fueron reubicados en el Centro Penitenciario Nacional de Támara, mientras que una mujer fue enviada a la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS).

El INP aseguró que la operación se llevó a cabo bajo estrictas medidas de seguridad y en apego a la normativa legal vigente, tanto a nivel nacional como internacional, garantizando el respeto a los derechos fundamentales de los presos.

Asimismo, la entidad reiteró su compromiso de continuar impulsando acciones que contribuyan a mejorar las condiciones dentro del sistema penitenciario hondureño, con el objetivo de promover espacios más seguros, ordenados y adecuados para la rehabilitación y reinserción social de la población reclusa. IR