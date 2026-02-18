INP: Justicia Virtual más de dos mil privados de libertad reciben beneficios legales

Tegucigalpa– El Instituto Nacional Penitenciario (INP), en el marco de la Mesa Técnica de Desinternamiento de los Centros Penitenciarios, ha obtenido importantes logros alcanzados gracias a la implementación de audiencias virtuales, como parte de una estrategia orientada a agilizar los procesos judiciales y fortalecer la seguridad penitenciaria.

De acuerdo con los datos oficiales, en el año 2025 se realizaron un total de 7,920 audiencias virtuales, lo que permitió avanzar significativamente en la resolución de casos de Personas Privadas de Libertad.

Como resultado de este proceso, se otorgaron 2,869 beneficios, desglosados de la siguiente manera: 495 preliberaciones; 1,800 libertades condicionales; 385 libertades condicionales bajo régimen excepcional; 186 cumplimientos totales de pena; y 3 desinternamientos por fase terminal. Asimismo, se concedieron 61 medidas sustitutivas, además de las 495 preliberaciones ya contabilizadas dentro de los beneficios otorgados.

Las autoridades destacaron que la aplicación de esta metodología tecnológica ha permitido reducir riesgos de seguridad, entre ellos fugas, atentados y posibles rescates durante los traslados. De igual manera, se logró una importante disminución de costos asociados al desplazamiento de internos, así como una mayor agilidad en el desarrollo de audiencias, contribuyendo a reducir la mora judicial.

Las autoridades del INP reafirman su compromiso de continuar fortaleciendo los mecanismos tecnológicos y de coordinación interinstitucional para garantizar procesos más eficientes, seguros y transparentes dentro del sistema penitenciario. IR