INP informa fallecimiento de privado de libertad en el Hospital Escuela

Tegucigalpa – Las autoridades del Centro Penitenciario de El Porvenir “Siria” informaron este sábado del fallecimiento de un privado de libertad en el Hospital Escuela de Tegucigalpa, donde se encontraba bajo observación desde el pasado 10 de enero.

El privado de libertad, identificado como José Visitación Martínez, de 50 años, había sido trasladado al centro asistencial debido a una condición médica delicada, presentando hiperglucemia severa y pérdida de la conciencia, por lo cual permanecía recibiendo atención especializada.

Las cárceles hondureñas están bajo el control de una comisión interventora de las Fuerzas Armadas desde 2023 después de la mayor masacre ocurrida en la única cárcel femenina que tiene Honduras, donde 46 mujeres que estaban bajo la custodia del Estado hondureño fueron asesinadas. VC