INP fortalece rehabilitación con Instituto Gubernamental Pamela Ayuso en cárcel de Siria

Tegucigalpa – Con el propósito de fortalecer los procesos de educación y rehabilitación, dentro del sistema penitenciario, autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INP), representantes del sector educativo y miembros de la Fundación Liquidámbar inauguraron el Instituto Gubernamental Pamela Ayuso en el Centro Penitenciario de Siria, ubicado en el municipio de El Porvenir, Francisco Morazán.

La apertura de este espacio educativo permitirá que las Personas Privadas de Libertad accedan a programas de educación básica y media, brindándoles la oportunidad de continuar o iniciar su formación académica como parte de su proceso de rehabilitación y preparación para la vida en libertad.

Durante el acto inaugural, las autoridades destacaron que la educación representa una herramienta clave para transformación personal, el fortalecimiento de valores y la reducción de la reincidencia delictiva.

Asimismo, señalaron que iniciativas como estas forman parte de las estrategias orientadas a mejorar las condiciones educativas dentro de los centros penitenciarios del país.

El instituto contará con docentes, materiales educativos y espacios adecuados para el desarrollo de las clases, lo que permitirá beneficiar a un importante número de internos interesados en avanzar en su proceso formativo.

Con esta iniciativa el sistema penitenciario, en conjunto con el sector educativo y organizaciones aliadas, reafirma su compromiso con la rehabilitación y la reinserción social, apostando por la educación como una vía para construir nuevas oportunidades y transformar vidas. JS