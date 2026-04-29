INP evalúa incorporación de drones e inteligencia artificial para fortalecer la seguridad penitenciaria

Tegucigalpa – El Instituto Nacional Penitenciario (INP), avanza en la formulación de un proyecto de modernización tecnológica orientado a fortalecer el control y la seguridad en los centros penitenciarios, el cual contempla la evaluación de sistemas de vigilancia aérea mediante drones y herramientas de análisis basadas en inteligencia artificial.

La iniciativa es impulsada por la Comisión Interventora del INP, presidida por Othoniel Gross Castillo, junto a los comisionados adjuntos, quienes han definido como prioridad la transición progresiva hacia un modelo penitenciario preventivo, inteligente y tecnificado.

En esta etapa, el INP se encuentra realizando análisis técnicos y operativos sobre la viabilidad de estas tecnologías, incluyendo su aplicación para el monitoreo perimetral en tiempo real, especialmente en áreas de difícil acceso, con el objetivo de fortalecer las capacidades de vigilancia y respuesta del sistema.

De manera complementaria, se exploran soluciones de inteligencia penitenciaria basadas en inteligencia artificial, orientadas al análisis de patrones de comportamiento, identificación de riesgos y generación de alertas tempranas, como insumos para la toma de decisiones estratégicas.

Este proyecto se encuentra en fase de evaluación y gestión, en apego a la normativa vigente y a los procesos institucionales correspondientes, priorizando en todo momento la protección de la vida, la integridad y el orden dentro de los centros penitenciarios. JS