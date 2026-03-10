INP entrega sillas a centro educativo elaboradas en cárceles

Tegucigalpa – En una muestra de apoyo a la educación y de compromiso con la reinserción social, el Centro Penitenciario de Marcala, La Paz realizó la entrega de 70 sillas al Centro Básico Francisco Morazán, ubicado en el Valle de Azacualpa, Intibucá.

El director del establecimiento penitenciario, Mayor de Artillería Óscar Orlando Lagos, informó que el mobiliario fue elaborado por personas privadas de libertad que participan en los talleres de soldadura y carpintería, como parte de los programas de formación y trabajo que impulsa el Instituto Nacional Penitenciario (INP).

Asimismo, explicó, estas iniciativas permiten que los internos desarrollen habilidades productivas mientras contribuyen de manera positiva a la sociedad. En este caso, el trabajo realizado dentro del centro penitenciario traduce en mejores condiciones para los estudiantes del centro educativo, quienes ahora contarán con más mobiliario para recibir sus clases.

Con este tipo de acciones, el sistema penitenciario no solo promueve la transformación personal de quienes cumplen una condena, sino que también contribuye al desarrollo de las comunidades.

La entrega de las sillas representa una acción concreta que vincula los procesos de rehabilitación con el apoyo directo a las comunidades, especialmente en el ámbito educativo. A través de estos proyectos, se busca fomentar valores de responsabilidad, solidaridad y compromiso social entre las personas privadas de libertad, al tiempo que se fortalece la infraestructura de los centros educativos.

Cabe mencionar que esta proyección social en favor de la educación en las aulas de clases para la niñez hondureña es impulsada desde la Comisión Interventora en el Instituto Nacional Penitenciario (INP), quienes reafirman su compromiso de promover este tipo de actividades que van de la mano con la reinserción de los privados de libertad.

Con este tipo de acciones, el sistema penitenciario no solo promueve la transformación personal de quienes cumplen una condena, sino que también contribuye al desarrollo de las comunidades, llevando apoyo tangible a espacios clave como las aulas donde se forma el futuro del país. JS