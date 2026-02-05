Honduras entrega a privado de libertad solicitado en extradición por México

Tegucigalpa – El Instituto Nacional Penitenciario, a través del Centro Penitenciario Nacional de Támara, realizó hoy la entrega de un privado de libertad que era requerido en proceso de extradición por el Gobierno de México, en cumplimiento de los procedimientos legales vigentes y los compromisos internacionales asumidos por el Estado.

La entrega se llevó a cabo bajo estrictas medidas de seguridad y en coordinación con autoridades de la Policía Internacional (Interpol) y la Policía Nacional, garantizando en todo momento el respeto a los derechos humanos del privado de libertad y el debido proceso.

El extraditado responde al nombre de: Manuel Antonio Cambronero Recino, de 46 años, quien fue pedido en extradición por suponerlo responsable de los siguientes delitos:

1) Contra la salud en su modalidad con fines de comercio, en la variante de venta de marihuana; 2) portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacional y acopio de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas del País y posesión de cartuchos para arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacional”, detalla el documento judicial. JS