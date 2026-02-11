INP autoriza visitas familiares y conyugales del 13 al 16 de febrero en centros penitenciarios

Tegucigalpa– El Instituto Nacional Penitenciario (INP) informó a los familiares de las Personas Privadas de Libertad (PPL) que las visitas familiares y conyugales estarán habilitadas del viernes 13 al lunes 16 de febrero de 2026 en los 21 centros penitenciarios del país, bajo un esquema de organización por grupos para evitar aglomeraciones y garantizar el orden y la seguridad.

A través de un comunicado oficial, el INP reiteró que como autoridad responsable de la guarda y custodia de las PPL, garantiza el cumplimiento de sus derechos fundamentales, así como el respeto a los Derechos Humanos de sus familiares durante las visitas, en estricto apego a la ley.

Las autoridades detallaron que las visitas se dividirán en dos modalidades:

Visita familiar, que se realizará en los centros de Támara, PNFAS, Yoro, Gracias, Copán, Choluteca, Marcala, Tela, Puerto Lempira, La Paz (especial sábado), Olanchito, Juticalpa (sábado), Danlí (domingo), El Porvenir (domingo) y Nacaome.

Visita conyugal, habilitada en Ocotepeque, El Progreso, Siria, Comayagua, Ilama, Morocelí (de viernes a lunes), Puerto Lempira (viernes), Choluteca (viernes), Danlí, El Porvenir (sábado), Nacaome (sábado), Olanchito, Juticalpa (domingo) y La Paz (viernes y domingo).

Para la visita familiar, los asistentes deberán presentar su Documento Nacional de Identificación (DNI). En el caso de la visita conyugal, además del DNI, será necesario presentar el carné, ya sea vigente o vencido. Si se trata de la primera visita por parte del cónyuge o pareja, deberán presentar el DNI y una copia del acta de matrimonio, así como coordinar con el Consejo Técnico Interdisciplinario (CTI) para obtener el carné correspondiente. El INP aclaró que este trámite es completamente gratuito.

Asimismo, por instrucciones de la Comisión Interventora del Sistema Penitenciario Nacional (SIPENA), se permitirá el ingreso de los hijos e hijas de las Personas Privadas de Libertad a nivel nacional.

El INP también recordó que los visitantes deberán llevar la porción de comida que consumirán durante la visita y advirtió que cualquier alteración del orden, ya sea por parte de las PPL o de sus familiares, conllevará la suspensión inmediata de las visitas de manera indefinida, hasta que se restablezcan las condiciones de seguridad.LB