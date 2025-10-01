INP autoriza visitas a privados de libertad desde el viernes

Tegucigalpa – El Instituto Nacional Penitenciario (INP), informó este miércoles que las visitas familiares y conyugales estarán autorizadas del viernes 3 al lunes 6 de octubre, en 21 centros penitenciarios del país.

Las visitas serán organizadas en dos grupos para evitar las aglomeraciones y garantizar el orden en las instalaciones, de acuerdo a lo indicado en un comunicado. Además se establecieron dos jornadas, la primera de 6:00-11:00 am y la segunda de 12:00-5:00 pm.

Las visitas familiares fueron autorizadas para la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), Olanchito, Marcala, Tela, Puerto Lempira, Comayagua, Yoro, El Progreso, Moroceli, Siria, Nacaome, La Paz, Juticalpa, Choluteca y El Porvenir.

En tanto, las visitas conyugales se realizarán en llama, Danlí, Gracias, Copán, Támara, Ocotepeque, Puerto Lempira. Así como en Choluteca, El Porvenir y Juticalpa.

Para la visita familiar, los visitantes deben presentar su Documento Nacional de Identificación (DNI) y para la Visita Conyugal, además del DNI, será necesario presentar el carné vigente o vencido.

En caso de ser la primera visita por parte del cónyuge o pareja, deberá presentar su DNI y una copia del acta de matrimonio. Asimismo, se deberá coordinar con el Consejo Técnico Interdisciplinario (CTI) para obtener el carné correspondiente que permita realizar la visita conyugal.

El IPN recordó que el trámite para la obtención del carné de visita familiar y conyugal es completamente gratuito, por lo que si algún miembro del personal asignado solicita algún pago, puede denunciarlo a través de las redes sociales del INP.

“Por instrucciones de la Comisión Interventora del Sistema Penitenciario Nacional (SIPENA), se permitirá el ingreso de los hijos e hijas de las personas privadas de libertad a nivel nacional”, cita el comunicado. VC