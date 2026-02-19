INP adquiere 16 escáneres para fortalecer la seguridad en Centros Penitenciarios

Tegucigalpa – Como parte de la estrategia para reforzar la seguridad y optimizar los controles de ingreso, el Instituto Nacional Penitenciario (INP), adquirió 16 escáneres de última generación, los cuales serán instalados en los diferentes centros penitenciarios del país.

La adquisición contempla seis equipos de tipo Body Scan, cuatro dispositivos Spectrum 100/100 y seis escáneres móviles, tecnología que permitirá mejorar la detección de objetos prohibidos y fortalecer los protocolos de revisión tanto de personas como de encomiendas y vehículos.

Cabe destacar que los primeros tres escáneres ya fueron entregados para su instalación al Centro Penitenciario de Ilama, Santa Bárbara; posteriormente, se hará la distribución en el resto de centros penitenciarios de mayor población.

Las autoridades informaron que la inversión fue realizada con fondos institucionales, reafirmando el compromiso de la entidad con el fortalecimiento de los mecanismos de control interno y prevención del ingreso de artículos ilícitos. Según detallaron los especialistas tecnológicos, los equipos incorporan sistemas de alta resolución e inteligencia artificial.

Asimismo, destacaron que los dispositivos cuentan con certificaciones internacionales que garantizan su uso seguro para las personas. Entre ellas, las normas ANSI, que evalúan los estándares técnicos desarrollados por el American National Standards Institute (ANSI) en Estados Unidos para garantizar la seguridad, y la norma ISO 9001, es el estándar internacional más reconocido para los Sistemas de Gestión de Calidad (SGC).

Con esta incorporación tecnológica, el Instituto Nacional Penitenciario busca consolidar entornos penitenciarios más seguros tanto para la población privada de libertad como para el personal administrativo y de seguridad, avanzando hacia un sistema más moderno y eficiente. JS