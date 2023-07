Inoperancia y falta de liderazgo en Legislativo dilata llegada de la CICIH, según abogado constitucionalista

Tegucigalpa – A criterio del abogado constitucionalista, Oliver Erazo el proceso de instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH) está dilatado.

“El gran problema ahorita en el país es que no tenemos agenda legislativa y eso es un hecho que no podemos desconocer, le guste o no al partido de gobierno que se le señale o no, hay una inoperancia absoluta en el Poder Legislativo y una falta de liderazgo muy marcada”, señaló.

El analista estima que estos factores no van a permitir que este domingo cuando venga la misión de observadores de Naciones Unidas para ver la positividad del marco jurídico y lo que hay que reglamentar, derogar o reformar, “no va a permitirse porque simple y sencillamente no se logran los consensos”.

Al no haber una agenda legislativa “sólida, clara, veraz, consecuentemente nos están dando atol con el dedo, o sea dilatando en el tiempo. Hoy viene esta comisión, mañana viene otra, en diciembre volvemos a firmar otra prórroga del acuerdo, ya estamos el próximo año en elecciones internas y otra campaña más, nuevamente barnizada y simple y sencillamente se han venido dando dilaciones al asunto”, puntualizó.

Además, agregó que los hondureños no necesitan que una misión de expertos externos venga a decir cual es el mal, “nosotros sabemos cuales son las leyes que debemos reformar, cuales derogar y cuales son las nuevas leyes a decretar. Nosotros sabemos dónde nos aprieta la piedra en el zapato de la corrupción estructural”. VC