Inmigrantes de Yemen piden a tribunal una orden contra Trump para impedir fin del TPS

Nueva York.- Inmigrantes de Yemen pidieron a un tribunal federal en Nueva York que emita una orden de emergencia para impedir que la Administración del presidente Donald Trump ponga fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) que cobija a 3.235 yemeníes, lo que, aseguran, los enfrenta a un «daño irreparable» si se cancela.

El 19 de marzo, siete yemeníes con TPS o solicitudes pendientes, presentaron una demanda en la corte federal para el distrito Sur de Nueva York contra Trump tras anunciar que no se renovaría el TPS para esta comunidad.

El pasado miércoles regresaron a la corte para pedir una orden de emergencia para detener el fin del programa, el 4 de mayo, de acuerdo con un comunicado de los abogados.

Según el Centro para Derechos Constitucionales y el Fondo de Defensa Legal y Educación para los Asiático-Americanos, que les representan, con el fin del TPS podrían verse obligados a regresar a un país donde una guerra civil de una década, exacerbada por la intervención extranjera, ha provocado una de las peores crisis humanitarias del mundo.

«Como madre e investigadora educativa, vivo una lucha angustiosa entre mi sueño de asegurar el futuro de mis hijos y una terrible realidad que amenaza nuestra propia existencia», indicó en el comunicado una demandante, identificada como Hadeel Doe, por motivos de seguridad y con un embarazo de alto riesgo.

Destacó que regresar a Yemen «en medio del conflicto y el control de las milicias no solo significa perder mi seguridad personal, sino también exponer a mi hijo de nueve años al grave riesgo de reclutamiento forzoso y violencia sistémica».

EE.UU. extendió el TPS a Yemen en 2015 y lo ha renovado seis veces. Los abogados recordaron que la inestabilidad en Yemen llevó al Departamento de Estado a recomendar a los estadounidenses no viajar a ese país bajo ninguna circunstancia.

No obstante, el 3 de marzo, Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, anunció su cancelación, a pesar de haber reconocido en la notificación que las «condiciones extraordinarias y temporales» que hacen inhabitable la vida en Yemen aún persisten.

En sus argumentos al tribunal los demandantes indican que según la ley, el Gobierno solo puede poner fin al TPS cuando un país deja de cumplir las condiciones para su designación.

«Al retirar arbitrariamente el TPS a los inmigrantes yemeníes, violó la Ley de Procedimiento Administrativo», según la demanda colectiva.

«Además, atacó a las personas por su etnia, religión y nacionalidad, en violación de la garantía constitucional de igualdad de protección», alegan además los abogados. .EFE/ir