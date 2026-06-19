Tegucigalpa – En el marco del Día Mundial de las Personas Refugiadas, el Instituto Nacional de Migración (INM) y ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados presentaron la obra Amanecer: Historia de una refugiada en Honduras, una puesta en escena que busca promover la empatía, la solidaridad y una mayor comprensión sobre las experiencias de las personas refugiadas y solicitantes de asilo.

– En el mundo, 117.8 millones de personas se encontraban desplazadas por la fuerza a finales de 2025, incluyendo 28.5 millones de personas refugiadas.

La actividad, realizada en el Museo para la Identidad Nacional (MIN), reunió a autoridades de Gobierno, Diplomáticos, agencias del Sistema de Naciones Unidas, organizaciones de sociedad civil y personas refugiadas y solicitantes de refugio.

“Amanecer” acerca al público a las historias humanas detrás del desplazamiento forzado, visibilizando los desafíos que enfrentan las personas que han tenido que huir de sus hogares y la importancia de garantizar protección y oportunidades para reconstruir sus vidas.

En Honduras se estima que al menos 423 mil 845 personas han sido desplazadas internamente por la violencia en el país.

#MIGRACIÓN / INM y ACNUR promueven empatía con personas refugiadas en Honduras a través del teatro



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Al mismo tiempo, Honduras también es un país de acogida: entre enero y diciembre de 2025, el Instituto Nacional de Migración registró 716 nuevas solicitudes de asilo, una cifra cuatro veces mayor que la registrada durante el mismo período del año anterior.

Actualmente, el país acoge a 270 personas refugiadas y 716 personas solicitantes de refugio.

“El arte tiene la capacidad de generar empatía y ayudarnos a comprender las experiencias de quienes se han visto obligados a huir. Detrás de cada persona refugiada hay una historia de pérdida, pero también de fortaleza y esperanza. Con Amanecer, buscamos recordar que nadie elige huir y que todas las personas tienen derecho a reconstruir sus vidas.”, señaló Kathryn Lo, Representante de ACNUR en Honduras.

Por su parte, el Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Migración, Carlos Cordero, dijo que la protección internacional es una responsabilidad compartida que requiere de la participación y coordinación de todas las instituciones del Estado. “Ninguna institución puede responder por sí sola a los desafíos que enfrentan las personas que han sido forzadas a abandonar sus países en busca de protección”.

La presentación de la obra forma parte de las actividades conmemorativas del Día Mundial de las Personas Refugiadas y será transmitida por TNH el próximo 20 de junio a las 4:00 p.m. ampliando su alcance y promoviendo una conversación más amplia sobre el desplazamiento forzado, la protección internacional y el valor de la solidaridad. (RO)