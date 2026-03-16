INM suspenderá el programa “Hermano, Hermana, Vuelve a Casa” a partir de abril

Tegucigalpa – Las máximas autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM), anunciaron la suspensión del programa “Hermano, Hermana, Vuelve a Casa” a partir del próximo mes de abril.

Así lo anunció el director del INM, Carlos Cordero, quien agregó que se hacen esfuerzos con la empresa privada y las maquilas para que estas compatriotas migrantes tengan ofertas de trabajo en el país.

Detalló que ha sostenido pláticas con call center, maquilas y próximamente se firmarán convenios con empresas azucareras con el objetivo de elaborar bases de datos de migrantes retornados y que éstos puedan acceder a las fuentes de empleos existentes.

Sobre el programa “Hermano, Hermana, Vuelve a Casa”, dijo que la administración del presidente Nasry Asfura trabaja para poner en práctica uno mejor. “En abril tendremos un nuevo proyecto con varias instituciones que trabajaremos en esta nueva modalidad”, dijo.

El programa “Hermano, Hermana, Vuelve a Casa” fue una iniciativa del gobierno anterior, lanzada en 2025, que brinda apoyo integral a migrantes retornados, incluyendo $100 dólares, alimentos y capital semilla de $1,000 para emprendimientos, con el fin de facilitar su reintegración económica y social en el país.

Sobre los retornados, refirió que alrededor de 9 mil han ingresado al país desde Estados Unidos. JS