INM refuerza atención en aeropuerto de Roatán 

Roatán– El Instituto Nacional de Migración (INM) ha implementado un plan de reforzamiento de personal en el aeropuerto internacional Juan Manuel Gálvez, de Roatán, logrando reducir los tiempos de espera.

Con esta medida se busca optimizar la atención durante el mes de marzo y la temporada de Semana Santa, periodos de mayor flujo de visitantes extranjeros, principalmente de Estados Unidos y Canadá.

Operatividad al 100%

El plan incluye el despliegue de adicional de inspectores migratorios, provenientes de las terminales aéreas de Palmerola y Villeda Morales, los que han sido capacitados para atender vuelos con alto flujo migratorio y dominio del idioma inglés.

Son 14 inspectores los que permanecen durante los fines de semana. Esto permite tener operativas las 6 estaciones de llegada y 8 de salida de forma simultánea.

De acuerdo con las autoridades del INM, este sábado se recibirán siete vuelos procedentes de Estados Unidos, razón por la cual ha sido de suma importancia la implementación de acciones que permitan atender a los viajeros que llegan a la paradisíaca isla.

Es por ello, que hoy sábado se realizó una supervisión en la terminal aérea en la que participó una delegación integrada por el Gobernador político de Roatán y representantes del INM.

Por primera vez se implementa este sistema de apoyo en el aeropuerto de Roatán, el cual ya registra resultados positivos. Según las autoridades, vuelos de hasta 150 pasajeros están siendo procesados en un tiempo récord de 20 a 25 minutos, eliminando las aglomeraciones que tradicionalmente se formaban.

Esta medida se mantendrá todos los fines de semana del mes de marzo, finalizando el lunes 6 de abril. De viernes a lunes se atienden de entre 5 y 6 vuelos diarios con un promedio de 150 personas cada uno.

Con este despliegue, el INM reafirma su compromiso de fortalecer el turismo nacional, garantizando que la primera impresión de los visitantes al llegar al país sea de eficiencia y agilidad. IR