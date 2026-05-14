INM recuerda horarios de atención en Las Manos, La Apertura, Guasaule y La Fraternidad

Tegucigalpa – El Instituto Nacional de Migración (INM) recordó los horarios de atención en las delegaciones de Las Manos, La Apertura, Guasaule y La Fraternidad.

El horario de atención en la delegación de La Manos es de 5:00 de la mañana a las 10:00 de la noche de lunes a domingo; entre tanto la delegación La Apertura atiende en un horario de 6:00 de la mañana a 6:00 de la tarde de lunes a domingo; en Guasaule se atiende de 6:00 de la mañana a 9:00 de la noche de lunes a domingo; en La Fraternidad se atiende de 6:00 de la mañana a 10:00 de la noche de lunes de lunes a domingo.

Los horarios para la atención del transporte de carga es el siguiente: delegación Las Manos de 5:00 de la mañana a 1:00 de la mañana de lunes a viernes; Guasaule mantiene atención las 24 horas de lunes a domingo para transporte de carga; La Fraternidad 24 horas de lunes a domingo.

El INM solicitó a todos los hondureños y usuarios de las delegaciones planificar el viaje con tiempo. (RO)