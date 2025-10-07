INM: “No toleraremos actos de corrupción”; director convoca a presentar pruebas y promete investigaciones

Tegucigalpa— El director ejecutivo del Instituto Nacional de Migración (INM), Wilson Paz Reyes, aseguró que la institución mantendrá una política de tolerancia cero frente a la corrupción y convocó a los medios de comunicación y a la ciudadanía a presentar pruebas sobre posibles irregularidades cometidas por funcionarios del ente migratorio.

Paz Reyes informó que, durante la semana del feriado Morazánico, la institución recibió dos denuncias que serán investigadas de forma “exhaustiva y transparente”.

La primera provino de un medio de comunicación que, según el director, fue convocado mediante un comunicado oficial para que presente en las oficinas del INM las pruebas que asegura poseer. “Si nos presentan evidencias, no me temblará la mano para proceder contra cualquier funcionario que se preste a un acto de irregularidad o corrupción”, dijo Paz Reyes.

La segunda denuncia la interpuso una ciudadana que, según explicó el director, transitó por el punto fronterizo entre Honduras y Nicaragua y asegura haber sido víctima de un cobro indebido posterior a su paso. El funcionario señaló que también ha sido convocada a las oficinas del instituto para que presente los elementos probatorios correspondientes y que el personal responsable atienda el caso personalmente.

“El INM es una institución transparente y comprometida con la legalidad, que trabaja día a día para garantizar un servicio íntegro, eficiente y al servicio del pueblo hondureño”, afirmó Paz Reyes, quien añadió que no se permitirá “ningún acto de corrupción, sea quien sea”.

El director pidió a los periodistas y a cualquier ciudadano que tenga información sobre irregularidades en el INM que acuda a las oficinas centrales para mostrar las pruebas, y anunció que, de comprobarse, se actuará conforme a la ley contra los servidores públicos implicados.

Las declaraciones del director se producen en un contexto de mayor escrutinio público sobre el funcionamiento de los pasos fronterizos y los servicios migratorios. El INM informó que abrirá los procesos investigativos correspondientes y que dará seguimiento institucional a las denuncias hasta su resolución.LB