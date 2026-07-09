INM informa sobre requisitos para solicitar sello especial de permanencia

Tegucigalpa – El Instituto Nacional de Migración (INM), informó hoy sobre los requisitos para solicitar el sello especial de permanencia para hijos de hondureños nacidos en el extranjero.

Entre los requisitos para solicitar dicho sello se enumeran: solicitud de ambos padres dirigida a la máxima autoridad del Instituto Nacional de Migración.

Original y copia del pasaporte del menor beneficiado.

Original y copia del documento de identificación de ambos padres.

Certificado de nacimiento original del menor debidamente legalizado y traducido al español cuando corresponda. (Autentica original o apostilla del país de origen).

Recibo de pago T.G.R. por valor de 200 lempiras.

Si es con apoderado legal o representante, presentar documento que acredite las facultades de representación.

El INM recordó que dicha solicitud debe realizarse en la ventanilla de la Secretaría General de esta dependencia en las oficinas de Tegucigalpa o en San Pedro Sula.

El sello especial de permanencia permite que los menores beneficiarios permanezcan legalmente en el país hasta cumplir los 21 años, sin necesidad de tramitar de inmediato la doble nacionalidad. (RO)