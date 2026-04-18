Tegucigalpa – El Instituto Nacional de Migración (INM) informa que para los trámites que se realizan a través de apoderado legal se requiere carta poder y carné del abogado.

El INM informó el viernes que se requieren los anteriores documentos para los trámites que se realizan a través de apoderado legal o representante en la Gerencia de Extranjería.

Ambos documentos deberán presentarse en original y copia al momento de realizar el trámite.

Esta disposición tiene como finalidad garantizar la legalidad, transparencia y correcta atención a los usuarios de los servicios migratorios, señaló el INM. (RO)